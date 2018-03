Gezondheidscentrum Udenhout thuis in oude Rabobank

UDENHOUT - Nog waaien drie RABO vlaggen fier in de ijskoude oostenwind bij het RABO gebouw aan de Kreitenmolenstraat in Udenhout, maar de tijd dat boer, burger en buitenlui hier hun bankzaken deden, is zo goed als voorbij. Sinds enkele weken bezet het nieuwe Gezondheidscentrum Udenhout namelijk verreweg het grootste deel van het gebouw.

Zaterdag 3 maart van 13 tot 15 uur is er een open dag voor belangstellenden. Ruimte is er volop in het 1250 vierkante meter grote pand, dat 42 parkeerplekken heeft.

Bij de ingang, aan de achterkant, kom je eerst bij de praktijk van de huisartsen Jeuring, Blessing en Moonen. Thebe Thuiszorg heeft ruimte gehuurd in het gezondheidscentrum. Zij bieden 24 uur per dag zorg aan ouderen en zieken in het dorp. Aan de voorkant, waar nu nog bankhal is, komt medio 2018 apotheker Jeroen IJpelaar met apotheek Sint Felix. De apotheek krijgt een ingang aan de voorkant.

De eerste verdieping aan de voorkant is het domein van fysiotherapie Udenhout van Henk Koper en Irma Kolen. De praktijk, gespecialiseerd in COPD, claudicatio en oncologie, heeft een mooie oefenzaal en ruime behandelkamers. Daarnaast is de podotherapiepraktijk van Sabine Scheepens en Saskia Klijsen. Op de eerste verdieping aan de achterkant heeft huisarts van Veenendaal zijn praktijk. 'Laat de toekomst maar komen,' lacht Dennis van Veenendaal. Hij is content met zijn behandelkamer waar hij kleine chirurgische ingrepen kan doen. Ruimte voor een huidtherapeut is voorzien.

Henk Koper en van Veenendaal werkten een jaar of zeven intensief samen aan de totstandkoming van het nieuwe centrum. 'Iedereen heeft zijn eigen ruimtes onder één dak. Er is een lift. Voor ons als gezondheidswerkers is er het voordeel van de korte lijnen, en de mogelijkheid snel overleg te hebben,' aldus Koper. Met een prikpost van Diagnostiek Brabant, die op maandag echografie aanbiedt, Cesar oefentherapeute Mirjam van Riel - van Gorp, een medisch pedicure, logopediste Heidema en Janssen is het aanbod van het centrum is het aanbod compleet te noemen. Naast de ruimte van dokter van Veenendaal is een extra ruimte waar eventueel nog een huisarts bij kan.