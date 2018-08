Gigantische slakken en glibberige slangen: hobbyisten verhandelen reptielen in Tilburg

TILBURG - Zaterdag en zondag waren in Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg de Tilburgse Terrarium Dagen. Zo'n 25 exposanten waren aanwezig om de circa 1.900 bezoekers van informatie te voorzien en soms nog wat te verkopen.

Dominic Kanters is van De Oliemeulen en weet dat het van oudsher een verenigingsbeurs was, waar verenigingen samen kwamen om tips en ervaringen over hun reptielen uit te wisselen. ,,De beurs van dit weekend heeft eigenlijk ook dit doel: bezoekers kunnen hier meer te weten komen over hun dier. Natuurlijk wordt er ook verkocht, maar dat is niet echt het hoofddoel. De verkoop is bijzaak."

Slakken

Op de beurs is een zeer divers aanbod van dieren en dierbenodigdheden. Van takken en planten om het terrarium aan te kleden tot reptielenvoedsel en slangen. Kim Jonkmans uit Den Haag staat er met slakken: hele grote slakken. ,,Al van kinds af aan vind ik slakken interessant. Een paar jaar terug heb ik er voor gekozen me er helemaal mee bezig te gaan houden."

Ze kweekt ze zelf en verkoopt haar eigen kweek. ,,Het is voor mij een manier om mijn hobby te bekostigen." Een hobby die haar veel plezier geeft: ,,Ik vind het een prachtig dier en kan er uren naar kijken, zoals anderen naar een aquarium kijken."

Indische krabben

Jayden is 6 jaar oud en heeft zojuist een paar Indische krabben gekocht. ,,Ik heb al vissen, een kakkerlak en twee luipaardgekko's die Oscar en Buck heten. In mijn aquarium zit ook een aanvalsvis, want die valt steeds de andere aan." Jayden speelt regelmatig met zijn dieren: ,,Vasthouden of rond laten lopen."

Een dergelijke ongedwongenheid straalt de beurs ook uit. Het is een samenkomst van mensen met eenzelfde hobby die hun kennis graag delen. Zoals Anouck uit België met haar baardagamen. ,,Deze zijn zeer tam en makkelijk te houden. Ze noemen het ook niet voor niks de beginnershagedis." Dat speelt wat minder bij de vogelspinnen, kevers en kikkers weet Kanters. ,,De dieren die we hier hebben, vragen toch een wat andere aanpak dan een konijn of cavia. Maar je kunt er net zo veel van genieten."

Volledig scherm Veel belangstelling voor reptielen tijdens de Tilburgse Terrarium Dagen © Rudolf Robben

Volledig scherm Op de Tilburgse Terrarium Dagen is vanalles te zien en te koop: van dierbenodigdheden tot echte reptielen © Rudolf Robben