Giggs brengt donker Londen naar zonnig WOO HAH!

HILVARENBEEK - "Burning my ganja / And I've got something shiny, under my jumper", rapt Giggs vanaf het hoofdpodium van WOO HAH!. Iets glimmends heeft hij duidelijk ook boven zijn shirt, want de gouden ketting die hij draagt stuitert vrijwel onophoudelijk op zijn borst.

De Brit laat dan ook van begin af aan duidelijk merken er zin in te hebben. Opener 'Swingin In Da Whip' volgt hij snel op met 'The Blow Back', een van de bekendere tracks op 'Landlord', het album waar hij in 2016 internationaal mee doorbrak. In die typische, trapsgewijs opbouwende flow van hem knalt hij in een vlot tempo zijn tracks erdoorheen, en springt daarbij energiek in het rond.

"Let's get the party started, I wanna bring a different vibe" zegt hij wanneer hij even wat zomerser materiaal uit zijn discografie aanboort, maar daarna is het al snel weer tijd voor tracks die meer passen in de donkere hoeken van het Londense nachtleven. 'Active' bijvoorbeeld, zijn bijdrage samen met Sneakbo aan de soundtrack van voetbalgame FIFA 18. De naam van die track is ook een uitstekende omschrijving van de manier waarop Giggs in zijn eentje over het podium dendert; de gezwollen ader in zijn nek klopt mee met de beat als hij vol vuur zijn raps uitspuwt.

Door de enorme hitte heeft Giggs aan het begin wat moeite om eenzelfde vurigheid bij het publiek los te maken, maar als de beat van de hit 'Three Wheel Ups' invalt is voor iedereen duidelijk dat de "energy section" daar is. 'Man Don't Care' en 'KMT' volgen, en dat JME en Drake er niet bij zijn om hun delen daarop te laten horen maakt nauwelijks iets uit: sluit een generator op Giggs aan en heel Hilvarenbeek heeft stroom voor de rest van de week. Tot aan het voorste hekwerk ontstaat één grote mosh pit, waar Giggs tevreden op uitkijkt: "Yeah, that was sick. Told you we needed that!"