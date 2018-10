Gimbrère gooit handdoek in de ring: oplevende Heuvelstraat verliest icoon

Bestelauto met 400 liter drugsafval in Tilburg, drie verdachten aangehou­den

19:58 TILBURG - Leden van de Landelijke Eenheid van de politie hebben dinsdagmiddag omstreeks 16.45 uur drie mannen aangehouden op de Mina Krusemanstraat in Tilburg. Twee mannen reden in een bestelauto die was geladen met vaten vol amfetamine-afval. In totaal gaat het om 400 liter, zo meldt de politie.