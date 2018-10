Goed tafelen in Tilburg voor spul dat Voedselbank mist

,,We krijgen altijd veel versproducten, onder meer van supermarkten. Fijn, maar die moeten binnen drie dagen op en lang niet alle klanten beschikken over een grote koelkast of vriezer", zo licht Westendorp toe. ,,We willen daarom meer houdbare producten kunnen toevoegen, zoveel mogelijk volgens de schijf van vijf: pasta en rijst, groente en fruit in blik, smeerkaas, maar ook koffie."

Jaarlijks

Het zijn niet de minste chefs die hun medewerking hebben toegezegd aan de 'verrassende culinaire avond': Ralph Blaakenburg (La Nouvelle Auberge), Angelo Autero (Hofstede de Blaak), Hans Verhoeven (Kok Verhoeven), Paul Kappé (Monarh), Nik Tonglet (de Houtloods), Mark Bierkens (Taste) en Pim de Laat (Cake5). Dave Hanhart zorgt voor de muziek. Westendorp: ,,Of we volgend jaar weer een diner doen of iets anders, moeten we nog bekijken. Maar we gaan in elk geval jaarlijks iets organiseren om geld in te zamelen."