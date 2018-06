Graffiti geeft kleur aan Dirigentenlaan in Tilburg: 'Wit is saai'

TILBURG - Wit is saai, vindt groep 7 van basisschool de Regenboog in Tilburg-Noord. Hun wijk kan sowieso wat kleur gebruiken, stellen de leerlingen. Daarom zetten ze maandag, gekleed in overall, met de spuitbus in de hand en geassisteerd door urban artist Joep van Gassel graffiti op vijf grote panelen.