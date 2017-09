Graffiti-glossy van Bomber Johan wordt gemaakt in Tilburg

TILBURG - Bomber, hét magazine over grafitti, wordt in Tilburg gemaakt. Johan Zelissen begon dertig jaar geleden met een zwart-wit krantje, nu is het een glossy tijdschrift. De Tilburger was gestopt, maar in 2018 verschijnt toch een nieuw nummer.

Op de cover van Bomber megazine staat een foto van een graffity-artiest die een piece op een trein spuit. Op de neus van die trein schittert een witte ster met de tekst: Bomber 25. Het is een eerbetoon aan de glossy over graffiti die wordt gemaakt door Johan Zelissen. In het graffitiwereldje kent iedereen de Tilburger als BJ en Bomber Johan. In 2012 bestond zijn internationale magazine een kwart eeuw.

Contacten

Megazine, met een e, heet het magazine, want graffiti is mega. Wereldwijd zijn tienduizenden mensen actief en de Tilburger heeft een aanzienlijk netwerk. Die contacten bouwde hij in dertig jaar op, tegenwoordig via de mail, appjes en op locatie, maar rond 1987 verstuurde hij brieven per post als hij met graffitischrijvers in contact wilde komen.

,,Ik heb zelf ook graffiti gespoten, maar werd opgepakt en kreeg een boete van 900 gulden. Dan schrik je. Ik moest bij mijn ouders aankloppen. In die tijd bestond in Nederland al een blad voor graffiti, Freestyle, maar ik dacht dat ik het beter kon." Achttien was hij toen. Bomber werd zijn bijdrage aan graffiti.

Zwart-wit

De eerste nummers waren zwart-wit en gekopieerd. De moeder van Johan hielp met vouwen. Ze had liever dat haar zoon een blad maakte dan dat hij 's nachts op pad was om tags en pieces te zetten. Bomber verscheen in het begin elke maand, daarna elk kwartaal en later telkens als Bomber Johan van mening was dat hij voldoende exclusieve foto's en goede verhalen had om te kunnen publiceren. ,,Kwaliteit en exclusiviteit gingen boven kwantiteit."

In de magazines staan interviews, reportages en rubrieken als graffiti op muren, treinen en metro's. Het blad bevat veel foto's, vooral van treinen met graffiti. ,,Toen ik de eerste nummers maakte, woonde ik bij mijn ouders in Hilvarenbeek. Ik kreeg graffitischrijvers uit Finland, Duitsland en Zweden over de vloer. Bomber was eerst in het Nederlands, maar ik ben snel overgestapt op het Engels." Al die jaren reisde de Tilburger met regelmaat naar Europese steden om verhalen op te tekenen en contact met graffitischrijvers te leggen.

Volledig scherm Bomber Megazine, nummer 41/42 uit 2013. © Bomber Megazine

Johan besloot in 2013 om te stoppen met Bomber. Dat jaar verscheen nummer 42/43. De invloed van internet werd steeds groter. De foto's van graffiti worden tegenwoordig geplaatst op Instagram, Tumbir en andere sociale media. Probeer dan nog maar eens exclusief te zijn. Toch verschijnt in 2018 een nieuw nummer. De Tilburger is aangespoord door bevriende graffitischrijvers, zoals zijn stadsgenoot Deez, zo vertelt Bomber Johan.

,,Graffiti, als je eenmaal besmet met het virus, blijft het deel uitmaken van je leven. Het gaat in je systeem zitten. There is no escape mogelijk. In de nieuwe uitgave komt een interview met Rhyme, een graffiti-veteraan uit Amsterdam die al actief was nog voor ik met Bomber ben gestart. Er is veel exclusief materiaal dat niet op internet is verschenen. Dit wordt het beste nummer ooit, mijn magnum opus."

Oplage

In het nummer is ook aandacht voor Amigos, de deels Tilburgse crew die in het hele land zijn naam achterlaat op muren en viaducten. Ook in Tilburg. In de hoogtijdagen had Bomber Megazine een oplage van 6.000, nu 2.500/3.000. De distributie verloopt via winkels en bedrijven die handelen in graffitiproducten.

Bomber Megazine staat vol exclusieve foto's van graffiti op treinen, metro's en muren. De (totnogtoe) laatste glossy die is verschenen telt 124 pagina's. Bomber Johan, de Tilburgse samensteller, krijgt de foto's van graffiti-artiesten zelf en daarvoor is een groot en actueel netwerk essentieel.

Volledig scherm Een dubbele pagina uit Bomber Megazine © Bomber Megazine

Via via maakt hij contact. ,,Dan spreek ik af: Parijs, 11 uur, perron 7, Gare du Nord. En dan maar hopen dat hij op komt dagen. Soms vraagt iemand mij om foto's te anonimiseren om te voorkomen dat andere graffitischrijvers naar dezelfde spot gaan. Dat kans om gepakt te worden is dan groter."

In de graffitiwereld zijn ook spotters actief. Dat zijn mensen die foto's maken van graffiti op treinen. Zij publiceren de foto's op hun eigen sites. Bomber Johan: ,,Dat zij deze foto's ongevraagd op internet gooien, leidt soms tot grote ergenis onder de makers van een piece." Een piece staat in de openbare ruimte, maar wordt ervaren als het geestelijk eigendom van de graffiti-artiest. ,,Zelfbeschikking is ook een ding."