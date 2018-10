Gratis zwemmen voor Tilburgse pleeggezinnen

TILBURG - Alle 279 pleeggezinnen in Tilburg mogen binnenkort gratis naar een gemeentelijk zwembad naar keuze. De gemeente geeft ze dat cadeautje in het kader van de landelijke Week van de Pleegzorg die woensdag begint.

Tilburg wil met het gebaar waardering uitspreken voor pleegouders. Een gezin is volgens de gemeente de meest geschikte opvangplek voor kinderen die kortere of langere tijd niet bij de eigen ouders kunnen verblijven. Maar het is ook aanmerkelijk goedkoper dan 24-uursopvang bij een instelling.

In Tilburg verblijven dit jaar 425 pleegkinderen in gezinnen. Die gezinnen krijgen de vrijkaarten thuisgestuurd via de organisatie die de kinderen bij hen heeft geplaatst. Dat is meestal Sterk Huis, soms ook de William Schrikker Groep.