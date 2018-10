Griezelen en gillen tijdens Halloween wandeltocht in Berkel-Enschot

Samen met de Scouting organiseert Jeugdwerk Berkel-Enschot de tocht. Charlotte Rijnen van Jeugdwerk: ,,We hebben dit jaar zo'n 450 wandelaars. Het groeit elk jaar, maar we komen langzaam aan het maximale aantal. Anders kun je mensen niet meer in groepen laten wandelen maar wordt het een lange file van wandelaars."

Wie denkt dat in de vijf jaar allerlei trucs al uit de kast zijn gehaald, heeft het mis aldus Rijnen. ,,We proberen toch elk jaar de tocht enger, griezeliger te maken." Dat aspect speelt minder bij de jongste wandelaars. Daar is het wandelen in de schemer of het donker al avontuurlijk genoeg. De route is uitgezet door middel van lege plastic melkflessen met daarin een lampje. Onderweg lopen de deelnemers langs verschillende Halloween-taferelen, gemaakt door buurtbewoners of de organisatie. Voor de jongsten zijn er ook spelletjes zoals ringwerpen en natuurlijk marshmellows roosteren boven het vuur.

Eng

Hans van Wingerden loopt met zijn twee zoons Luuk (4) en Thijs (6) voor de tweede keer mee. In hun Dracula-cape met lampjes in de kraag rennen de twee steevast vooruit. ,,Nee, ik vind het niet eng", klinkt het in koor. Ook Sem (8), Luke (7) en Max (3) vinden het niet eng. Nou ja, toch een beetje dan ,,Waar je door een tent moest met al die rook en lampen, dat was wel even spannend", geeft Luke toe. Samen met hun ouders lopen ze de toch voor de eerste keer. ,,We wonen sinds begin dit jaar in Berkel-Enschot en moeten alles nog een beetje ontdekken" vertelt vader Erik. ,,Maar dit is leuk hoor. Petje af voor de organisatie."