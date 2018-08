Groen-oranje boven! Tilburgers vieren carnaval van Myanmar tot Lissabon

TILBURG - Voor een azuurblauwe zee in een pittoresk Italiaans kustplaatsje, op de Formule 1-baan in Hongarije, in een winkelwagentje in feestoord Albufeira, bij een heilige tempel in Myanmar of gewoon op het strand van Vlissingen. Overal ter wereld duikt deze zomer het groen-oranje van Kruikenstad op.

De reden? Een ludieke zomeractie van de jonge Tilburgse carnavalsvereniging De Dronkedaorissen. Stuur een zo creatief mogelijke foto in, waarop je met het welbekende sjaaltje poseert in het buitenland. ,,Doe mee met de Dronkedaorissen Groen-Oranje Zomeractie", postten de vrienden eind mei op Facebook. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Wereldwijd weet men nu waar de combinatie van groen met oranje voor staat.

,,Tijdens de zomer ga je het carnavalsgevoel enorm missen", verklaart Robin van Gulik, lid van de vereniging en voor de gelegenheid gebombardeerd tot persvoorlichter. ,,Wij zijn 120 procent carnavalsvierders. Maar in de zomermaanden is er weinig te doen. Daar wilden we iets aan doen."

Sjaal

Het spontane idee kwam voort uit een combinatie van twee wensen. ,,Zo snel mogelijk uitgroeien tot een bekende carnavalsvereniging in Kruikenstad en het carnavalsgevoel ook uit kunnen dragen in de zomer. Het symbool van de Tilburgse carnaval is natuurlijk de sjaal", stelt Van Gulik. ,,En wat past er nou beter bij de zomer dan een zonnig vakantieoord?"

Lees verder onder de foto.

Alle vijftien leden van de club deden meteen mee. 'Verplicht', lacht Van Gulik. ,,Nu is het de bedoeling dat zoveel mogelijk Tilburgers een foto insturen." Daarom is er een prijs aan de actie verbonden. De winnaar wint twee kaarten voor het Dronkedaorissen Carnavalsontbijt 2019. ,,Vaak in november al uitverkocht." Om tot een winnaar te komen wordt er op meerdere zaken gelet, zoals het aantal likes, creativiteit en de originaliteit van de bestemming. Via een poll kan er ook gestemd worden.

Amerika

Tot nu toe kwamen er ook al foto's binnen uit Chersonissos, Sardinië, Lissabon, São de Martinho, Hongarije, Taitung in Taiwan en Sintra. Er worden nog plaatjes verwacht uit zeker Sri Lanka, Maleisië, Thailand, Costa Rica en Turkije. ,,Maar ook als je net over de grens in Poppel bent, mag je gewoon meedoen."