Groenbedrijf Van Esch in Berkel-Enschot failliet verklaard

11:24 TILBURG - De helft van alle bezoekers in 013 luistert zondag naar de naam Suzanne. In de grote zaal van de poptempel zijn dan zo'n 1.375 bezoekers met de naam Suzanne, Suzanna of Susannah. Ze zijn getuige van het concert van VOF De Kunst. 'Suzanne’, de hit van deze Tilburgse band kwam 35 jaar geleden vanuit het niets op de eerste plaats in de nationale hitparade. Een reden om alle vrouwen met de naam Suzanne uit te nodigen. In 013 zijn zondag zo'n 2.750 bezoekers, want elke Suzanne mag een introducé meenemen.