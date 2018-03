Grote controle in garageboxen aan de Broekhovenseweg in Tilburg

Jonge Tilburgers in voetsporen John Travolta en The Blues Brothers

12:06 TILBURG - Na 'Danzing Queen' en 'Jesus Christ in Concert' maakt de Tilburgse muziek- en theaterproducent Dave Hanhart opnieuw een grote show. Met jonge artiesten tussen de 18 en 35 gaat hij 'Live in the movies' op de planken brengen, een show met liedjes uit muziekfilms als 'Grease', 'The Blues Brothers', Dirty Dancing' en 'Mama Mia'. Het spektakel is in 013 op zaterdag 19 januari 2019.