Grote kudde schapen trekt door Berkel-Enschot

Daarbij kiest hij een route die geschikt is voor zijn kudde en twee border-collies. ,,Via een overweg was vandaag korter, maar dat leek me niet zo'n goed idee. Een trein zal niet stoppen voor een kudde schapen, vertelt Van Ekkendonk al lachend. Vandaar dat hij via het fietserstunneltje aan De Kraan liep om via daar verder te trekken naar Loon op Zand. Daar laat hij zijn schapen grazen om op die manier de natuur te onderhouden.