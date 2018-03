Grote politie-actie Broekhoven levert niets op, eigenaar huis: 'Ze zochten iemand, maar die is hier niet'

Rond 21.45 uur kwam de eigenaar van het huis aan. Hij wist na afloop van de actie te vertellen dat de politie op zoek was naar een verdachte van mogelijk een steekincident in Breda, eerder op de dag. ,,Ik kom net aanlopen en krijg het net te horen. Maar degene die ze zochten is hier helemaal niet.''



De politie wil weinig kwijt over de actie, omdat het gaat over een lopend onderzoek. In de buurt dachten mensen dat er iemand binnen was met een automatisch wapen. Er gingen ook geruchten dat er mensen gegijzeld waren. Of de politie dat ook dacht en daarom zo groot opschaalde is niet duidelijk.