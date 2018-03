Grote ravage op Burgemeester Bechtweg door gekantelde vrachtwagen met schroot; weg richting Dongen dicht

Tilburg debatteert nog één keer voor de verkiezingen, ook online

12:31 Nog één grote kans om je goed te laten informeren over de stand van zaken in de Tilburgse politiek: het grote lijsttrekkersdebat zondag 18 maart in theater De NWE Vorst. Volg het debat ook online vanaf 13.30 uur via deze site en twitter mee met de hashtag #debattilburg.