‘I am a superwoman’ klinkt uit de luidsprekers van de bibliotheek in Tilburg. Met haar loepzuivere zangstem neemt de Tilburgse zangeres Hind Hakki haar publiek, dat voornamelijk bestaat uit vrouwen en meisjes, mee in de wereld van de sterke, onafhankelijke vrouw. ,,Yes, I am”, zingt Hakki, gevolgd door ,,yes, she is” door de enige man die op dat moment in het gezelschap te vinden is.