Guus Meeuwis kan weer Proosten: dit jaar zeven liedjes in de Top 2000

TILBURG - Na het dipje van vorig jaar heeft Guus Meeuwis dit jaar zeven liedjes in de Top 2000 staan. Proosten , dat vorig jaar nog nipt buiten de beste 2000 van Radio 2 viel, staat er nu weer in. Op welke plek is nog niet bekend. Dat brengt de zender binnenkort naar buiten.

De Top 2000 heeft een online tool gelanceerd waarin luisteraars artiesten en liedjes kunnen invoeren. De site geeft alleen aan of ze er wel of niet in staan.

Guus Meeuwis staat er met zeker zeven liedjes in, zo blijkt. Naast Proosten staan Geef mij nu je angst, Dat komt door jou, Het is een Nacht, Tranen gelachen, De weg en natuurlijk Brabant erin.

Dalend

De populariteit van Guus lijkt de laatste jaren wat gedaald. Waar de Tilburger vijf jaar geleden nog twaalf liedjes in de Top 2000 had staan, waren dat er vorig jaar nog zes. En die stonden allemaal lager op de lijst dan het jaar ervoor.

Brabantse hits

Guus' plaatsgenoot Kenny B. is net als de afgelopen twee jaar weer terug te vinden met Parijs. De Tilburgse band Krezip van Jaqueline Govaert staat ook weer in de lijst; in elk geval met I would stay. Bosschenaar Mental Theo is er met Wonderfull Days weer terug te vinden. En ook Gaia van de Waalwijkse Valensia is weer te horen.

Een andere topper uit de regio blijft Hennie Vrienten van Doe Maar. De Beekse zanger staat in de Top 2000 met Belle Helene, De Bom, Is dit alles, Pa, Sinds een dag of 2 en Smoorverliefd.

Studentenlied