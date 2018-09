Guus Meeuwis: ze mogen bellen voor tweede editie Vliegende Vrienden

Rolling Stones

“We speelden ooit eens in het voorprogramma van de Rolling Stones in Landgraaf en daarna moesten we naar Zierikzee. Toen had de manager bedacht dat we dat alleen maar konden halen met een helikopter”, aldus Jack. “Toen we aankwamen bleek de bus met de crew er al een halfuur te zijn”, lacht hij. “Dus dat hebben we voor vandaag ook maar bedacht.”