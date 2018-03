Hagenaar die werd opgepakt na feest Club FIX blijft in de cel, Justitie: 'Vuurwapen was van hem'

Milieupolitie over Stadsbos 013: 'Loslopende hond? Niet meer waarschuwen, nu bekeuren'

13:01 TILBURG - De tijd van waarschuwen is voorbij. Wie zijn hond niet aan de lijn houdt in de gemeentelijke bossen rond de Gilzerbaan in Tilburg riskeert een bekeuring van ruim 100 euro. In dat gebied zijn in korte tijd twee reeën doodgebeten. ,,Er is veel overlast, we moeten nu wel", zegt milieuagent Koen Simmers.