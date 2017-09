Half Europa zag vuurbal donderdag passeren

Volgens de IMO verschijnen dergelijke vuurballen wanneer een meteoriet - een komeet of een deel van een asteroïde - de atmosfeer van de aarde met hoge snelheid binnendringt. Vaak zijn deze meteorieten niet veel groter dan enkele decimeters. De meeste mensen die de vuurballen zien denken dat ze vlakbij overvliegen, zeker als ze dicht bij de evenaar wonen. In werkelijkheid is de afstand volgens het IMO dan eerder 70 tot 500 kilometer ver. Omdat de meteoriet van donderdagavond uitdoofde boven de Noordzee, weet het IMO zeker dat resten daarvan niet meer te vinden zijn. In ieder geval niet zoals begin dit jaar in Broek in Waterland, waar daadwerkelijk een meteorietje werd gevonden dat door het dak van een schuurtje was geslagen nadat ook een vuurbal was gezien.