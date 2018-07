Handen uit de mouwen voor Tilburgse kermis van de toekomst

'Geen zorgelijke signalen over Tilburgse stichting IXzelF voor dood van twee bewoners'

30 juli TILBURG - De stichting IXzelF voldeed aan alle kwaliteitseisen waaraan instanties voor beschermd wonen moeten voldoen. Ook waren er in het verleden geen signalen die aanleiding gaven tot verscherpt toezicht. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg over IXzelf. In een pand van de stichting werden zaterdag twee bewoners dood aangetroffen.