Hans Kokke krijgt Tilburg Trofee bij afscheid als wethouder

Omgekomen vrouw (73) bij brand Tilburg is eenzame bewoonster, waarschijn­lijk geen misdrijf

10:34 TILBURG - De vrouw die woensdag om het leven kwam bij een brand in een appartement aan de Bachlaan in Tilburg, is zeer waarschijnlijk de 73-jarige bewoonster van het pand. Dat laat de politie vrijdag weten. DNA-onderzoek moet daar nog honderd procent duidelijkheid over geven.