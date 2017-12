Hardrijder veroordeeld na dodelijk ongeluk op Rueckertbaan in Tilburg

Twee mannen in Riel aangehouden voor diefstal bij bedrijfspand

16:43 RIEL/BREDA - Een 41-jarige man uit Riel en 44-jarige Tilburger zijn dinsdagochtend in een woning in Riel aangehouden voor een diefstal in een bedrijfspand in Breda. Dat meldt de politie.