Hardrijders en hondenpoep geven meeste overlast in Tilburg, Den Bosch en Oss

Lift Tilburgse flat al sinds 23 maart kapot. 'We worden niet serieus genomen'

17:00 TILBURG - Ze wonen al 48 jaar gelukkig in de flat aan de Componistenlaan in Tilburg-Noord. Maar nu de lift van de seniorenflat al weken kapot is, is dat woongenot voor Jan Engel (72) en zijn vrouw (82) ver te zoeken. ,,Als de lift kapot is, moet ik binnen blijven!"