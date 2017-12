Hardrijders in Tilburg opgelet: Burgemeester Bechtweg krijgt trajectcontrole

UPDATE Loslopend paard wandelt gevaarlijk dicht langs auto's op de Ringbaan, eigenaar is gevonden

13:54 TILBURG - Wie is zijn of haar paard kwijt? Die bijzondere oproep deed de politie Tilburg woensdagochtend op Facebook. Het dier liep rond 05.30 uur in de ochtend tussen de auto's op de Ringbaan-Oost.