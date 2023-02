Hé singles! Hier in Tilburg beleef je een unieke blind date op Valentijnsdag

Het begint allemaal met een welkomstdrankje om het ijs te breken. Kijk de kamer rond, met wie wil jij op avontuur? Geen zorgen als het met één persoon niet klikt. NondeJeu maakt teams van vier. Met dat groepje zit je 1,5 uur opgesloten in The Prison of Love.

Dit is The Prison of Love

De watte?! Stilzitten in een cel met tralies hoef je niet te verwachten. Samen met je cluppie speel je Prison Island. Hierbij word je opgesloten in een grote kelder vol met dertig kamers met spelletjes. Elke uitdaging is anders. Soms moet je slim zijn, soms vingervlug. Lukt een ronde niet? Geen stress, je kunt doorgaan naar een ander spel en het later opnieuw proberen. Sowieso kun je een spel binnen de tijd altijd opnieuw spelen.

De echte hoofdprijs

Wie weet win jij tijdens de blind date wel de high score. Maar hoe zoetsappig het ook is, de échte prijs is het nummer of die afspraak voor een volgende date met die ene leukerd! Na het avontuur is er nog een borrel met hapjes van het huis. Tijd om de hoofdprijs te scoren?

Zo doe je mee

Singles uit Tilburg en omgeving kunnen zich tot en met vrijdag 10 februari opgeven. Meedoen kost je 35 euro inclusief drankjes en hapjes. Het evenement begint op 14 februari om 19.00 uur en is om 22.00 uur weer afgelopen. Tickets scoor je hier. NondeJeu neemt na aanmelding contact met jou op.

