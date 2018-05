Heel Tilburg aan de regenton is goed voor het klimaat

TILBURG- Regen valt gratis uit de lucht en verdwijnt in het riool, en vervolgens betaal je voor water uit de kraan. Met een regenton vang je het water op, wat je direct voor je planten kunt gebruiken. Stichting Op Groene Voet droomt van duizend regentonnen in de tuinen van Tilburg.

Om dit te realiseren, is het Blauwe Tuinen project gestart met Tilburg aan de (regen) TON. Tijdens de actie worden er drie modellen regentonnen verkocht. Deze tonnen worden met korting aangeboden (met prijzen variërend van €60,- tot €200,-), thuisbezorgd en er wordt advies gegeven over de aansluiting van de ton. Indien gewenst worden de tonnen aangesloten op de regenpijp. ,, Vaak weten mensen niet goed hoe ze een regenton mee naar huis kunnen nemen en hoe de ton wordt aangesloten. Zo kun je de verkeerde regenpijp hebben??," vertelt Janneke de Vries, projectcoördinator bij stichting Op Groene Voet. Een regenton is voor veel mensen de eerste stap naar een klimaatvriendelijke tuin.

Blauwe Tuinen plattegrond

Voordat mensen een regenton bestellen, is het slim om te testen hoe groen de tuin is. Dit kan met vragen over groene daken en de opvang van regenwater, vindt De Vries. Door middel van de test op de website kunnen mensen zien hoe goed hun tuin is voor het milieu. De uitslagen worden gepubliceerd in de Blauwe Tuinen plattegrond, waarop je kunt zien hoeveel Blauwe Tuinen er in jouw wijk zijn. ,, Steeds meer mensen zijn bezig met het verbeteren van het klimaat. Je ziet dat deze mensen heel positief reageren op de plattegrond en andere mensen aansporen om ook mee te helpen," aldus De Vries.

16 tonnen