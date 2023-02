Helaas pindakaas! De Pindakaaswinkel is weg uit Tilburg

indebuurt.nlPindakaas met koffie en zeezout of met knoflook en gebakken ui? Tilburgers kochten het goedje in allerlei smaken bij De Pindakaaswinkel aan de Heuvelstraat. Slecht nieuws voor de liefhebbers, het pand staat inmiddels leeg.

Potdichte deuren en een briefje op het glas. Veel meer valt er niet te zien bij De Pindakaaswinkel. Alle potjes met verschillende smaken pindakaas zijn verhuisd. Dikke pech voor Tilburgers, de winkel vertrok naar Eindhoven.

Helaas pindakaas

Op het briefje is namelijk te lezen dat De Pindakaaswinkel zich nu aan het Stationsplein 22-11 in Eindhoven bevindt. Die vestiging ‘bij de buren’ is momenteel de enige winkel in Brabant, want de speciaalzaak ging ook weg uit Den Bosch.

Tekst loopt door na de foto >

Volledig scherm De Pindakaaswinkel in de Heuvelstraat is weg © indebuurt Tilburg

Langer dan drie maanden

De Pindakaaswinkel zou eerst maar drie maanden in Tilburg zitten, zo meldde eigenaar Chiel Spruitenburg kort na de opening. Wel had hij de intentie om te blijven als het met de stad ‘klikt’. Uiteindelijk zat De Pindakaaswinkel ongeveer een jaar in Tilburg. Het is onbekend of de winkel terugkomt op een andere plek in de stad.

Pindakaas met bijzondere smaken koop je nu hier

Pindakaas met bijzondere smaken scoor je nog steeds in Tilburg, dankzij It’s Peanuts van Zoete Moed aan de Piushaven. Het goedje koop je ook bij de Kaaszaak of Mercado Emma. Toch echt behoefte aan het goedje van De Pindakaaswinkel? Stap dan eens binnen bij Floor van Lieshout of Bikken en Bakken. Daar koop je enkele smaken van datzelfde merk.

Huurcontract van vijf jaar

De opvolger is nog niet gevonden. Wel wordt er druk gezocht. Het pand aan Heuvelstraat 57 staat nu te huur via Funda in business. Daar valt te lezen dat het mogelijk is om een huurcontract van vijf jaar af te sluiten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Tilburg. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!