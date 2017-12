Helikoptervluchten bij Kampina? 'Een verstoring van rust', zeggen natuurorganisaties

UDENHOUT/LENNISHEUVEL - Een recreatief vluchtje met een helikopter? In Lennisheuvel en Udenhout hangt die attractie in de lucht. Maar als het aan de Brabantse natuurorganisaties ligt gaat het feest niet door.

,,We nemen het heel zwaar op", zegt Frans de Laat, juridisch medewerker van de Brabantse Milieufederatie. Samen met andere organisaties dringt de BMF er bij de provincie op aan de verleende ontheffingen voor de vluchten in te trekken. ,,Zo nodig stappen we naar de rechter om het tegen te houden."

Kwetsbare gebieden

Daar is dan haast voor nodig, want de eerste serie vluchten staat zondag 17 december al op de agenda. Voetbalclub LSV in Lennisheuvel heeft die dag een kerstmarkt, en wil op het veld 60 keer een helikopter laten opstijgen en landen. Per keer kunnen drie mensen (à 45 euro per persoon) mee voor een tochtje van tien kilometer.

De locatie is veel te dicht bij de kwetsbare gebieden Kampina en De Mortelen, vinden de BMF en de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel. Bovendien is er geen zekerheid dat de helikopter tijdens de vlucht bij de kwetsbare natuur wegblijft. Dat alles, zeggen ze, leidt tot verstoring van rust en natuur.

Dit speelt ook in Udenhout, waar volgend jaar bij een evenement twee keer 50 helikoptervluchten zijn gepland, nabij de natuurgebieden De Brand en Loonse en Drunense Duinen. Hiertegen maakt de BMF samen met Natuurmonumenten en Brabants Landschap bezwaar.