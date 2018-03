Hendrik de Kok is nu écht aan zijn stage in Gambia begonnen

Na het vorige reisverslag wil ik verder gaan met de reis waar we gebleven waren en dat was vlak voor de grens bij Mauritanië. Nadat we Senegal uit waren gereden begon het stukje niemandsland, zoals dat aangeduid staat op Google Maps. Om ons heen kwamen we autowrakken en oude tv's tegen, die daar waren achter gelaten en nooit zijn opgeruimd. Na een wachttijd van zes en een half uur mochten we door.

Met de hele groep sliepen we die nacht in een tent, die tegen een grote berg zand aan stond, zoals de rest van de omgeving. De volgende dag waren we uitgenodigd op een feest wat gehouden werd in een dorp. Het dorp was zeer vereerd dat we daar waren gekomen. Een uniek inkijken in een samenleving die zichzelf niet zo snel bloot geeft, zoiets maak je niet snel meer mee. Dit allemaal voorzien van politie escort. Ongeveer 10 militairen hebben ons, 47 mensen, veilig door het land heen geëscorteerd. Een erg apart gevoel kreeg ik erbij. Elke keer als we ergens stopte stonden de militairen tactisch opgesteld om onze veiligheid te waarborgen. Achteraf denk ik niet dat het nodig is geweest.

Na Mauritanië kwamen we bij Senegal hier werd het landschap een stuk groener en kwamen er ook veel vogels voorbij gevlogen en zaten de apen langs de weg. Een hele fijne rustdag gehad die we hard hadden verdiend na al dat rijden. Hier moesten we nog ongeveer 600 km rijden tot Gambia, we hadden er inmiddels al 7000 km opzitten. Een hele rit gemiddeld 422 km per dag...

Ik voelde aan alles toen we Senegal binnen reden dat we nu echt in west Afrika waren aangekomen. De cultuur veranderde, je zag veel vrouwen in mooie klederdracht, iedereen begon te toeteren, veel taxi's, een enorme chaos in de steden en op de weg.

Je moest ook goed uitkijken want koeien, ezels, geiten en soms ook mensen steken over, zonder dat ze in de gaten hebben dat ze in groot gevaar zijn. Wat me ook opviel en daar werd ik minder vrolijk van, was het enorme afval wat langs de weg lag. Enorm veel plastic in grote hoeveelheden. Soms waren hele landschappen besmeurd met afval; een beeld dat het landschap en de natuur er niet beter op maken.

De grens bij Gambia

Hier konden we gelukkig snel doorheen, omdat de stichting Go for Afrika een naam heeft opgebouwd en er plaatselijk een man is die de stichting vertegenwoordigd: Alhagie geheten. De nationale tv filmde onze weg naar de bestemming in Gambia. Mensen stonden langs de weg enthousiast te zwaaien. Het voelde net alsof je een bekendheid was. Mensen renden zelfs uit hun huizen om ons te groeten. We waren zelfs zo druk met zwaaien dat er een klein ongelukje met de auto's gebeurde; iemand klapte achterop een andere auto.

Bij de rivier aangekomen die Gambia scheidt van noord en zuid konden we deze oversteken. Vrachtwagen chauffeurs stonden al 4 dagen te wachten in de hitte maar wij konden zo de boot op om over te steken. Daar kreeg ik toch een naar gevoel van. Discriminatie is hier nog enorm aanwezig niet alleen toen bij de boot maar vooral in de hotels. Als witte meneer kan ik zo de hotels in lopen gebruik maken van de WiFi of het zwembad. Een zwarte meneer wordt tegengehouden bij de deur en moet bewijzen dat hij wel in dat hotel slaapt. Anders wordt hem de toegang geweigerd.

Nadat we zijn doorgereden en vlakbij bestemming kwamen, is het hele dorp uitgestroomd om ons te verwelkomen. Een enorm aardig gebaar van de community daar. Kinderen sprongen op de auto's en reden een stukje mee. Ik zat boven op de auto en zo zaten er meteen een stuk of tien gezellig bij mij op het dak. Er liep een muziekband voorop en de auto’s reden er rustig achteraan. Bij aankomst was er een groot feest met Afrikaanse muziek en danseressen, erg mooi en leuk om te zien. In vergelijking met deze mensen zijn wij, Nederlanders echt maar houten harken.

Na aankomst zijn we een dag bijgekomen en nu kunnen mijn drieënhalve maand in Gambia echt beginnen. Stage lopen als verpleegkundige in een groot ziekenhuis in Brikama. Maar eerst heb ik goedkeuring nodig van de minister van volksgezondheid. Die moet mijn brief goedkeuren en dan kan ik gaan beginnen.

Naschrift