Hennepkwekerij in Tilburg ontdekt na lekkage, 24-jarige vrouw aangehouden

Dode vrouw gevonden in steeg Tilburg, politie vermoedt misdrijf

11:22 TILBURG - In een steeg achter de Hoogvensestraat in het centrum van Tilburg is zaterdagavond het lichaam van een vrouw aangetroffen. Hoewel de doodsoorzaak nog niet is vastgesteld, heeft de politie het sterke vermoeden dat het om een misdrijf gaat. Het onderzoek is in volle gang.