Hennepteams van politie doen grote vangst in drie woningen in Tilburg

TILBURG - In tal van woningen in Brabant hebben hennepteams van politie Zeeland-West-Brabant woensdag hennepkwekerijen opgerold. In Breda, Oosterhout, Zevenbergen, Roosendaal en Tilburg was het onder meer raak.

In de Tilburgse Weefmeesterstraat en Van Berkustraat trof de politie respectievelijk 189 en 83 planten aan. Ook in de Le Bourgetstraat werden 12 planten geruimd. Bovendien duikelde de politie in een bijbehorende schuur 12 kilo natte hennep en hennepgerelateerde goederen op. Op alle drie de locaties zijn de goederen in beslag genomen en vernietigd.

Roosendaal

In een woning aan de Boulevard in Roosendaal werd behalve een hennepkwekerij, ook harddrugs en een imitatiewapen gevonden. Over twee ruimtes stonden 414 wietplanten. Daarnaast werd een ruimte aangetroffen waar 62 hennepplanten hadden gestaan. Logischerwijs tapte de bewoner, die is aangehouden, stroom af. De woning werd daarom meteen van het netwerk afgesloten.

Oosterhout

Veertig kilometer verderop viel de politie ook een woning aan de Elsbeemd in Oosterhout binnen. Daar trof ze een kwekerij met 425 planten aan. De planten stonden op de slaap- en zolderkamer. De bewoner is aangehouden.

Breda

In Breda zijn op drie adressen, te weten de Spuistraat, Elsstraat en Moeraszegge, in totaal 513 planten gevonden. In ieder pand werd een persoon aangehouden. Op de Elsstraat zijn twee quads en een auto in beslag genomen.

Zevenbergen

Ook in Zevenbergen viel de politie een woning binnen. Aan de Kreekkant werd een zogenaamde kweektent aangetroffen, met daarin 21 hennepplanten. Tevens stond er een kweekkast met daarin 500 hennepstekjes. Recentelijk is daar ook geoogst, aangezien de politie nog eens stuitte op 132 gram gedroogde henneptoppen. Tot slot hingen een aantal henneptakken op zolder te drogen en kwam de politie nog twee wietplanten in de tuin tegen. Een racefiets werd in beslag genomen.

Een stukje verderop, in de Darincstraat, werd een onderzoek ingesteld naar aanleiding van overlastmeldingen. Daar stonden een aantal hennepplanten in de tuin, waar de bewoner afstand van deed. Daarmee voorkomt hij strafvervolging.