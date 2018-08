Herbouw uitgebrande Tilburgse FEBO komt eraan, nu echt

Ok, de omheining is voorzien van frisse graffity, met dank aan de gemeente. Maar van herbouw van de panden van Febo en Vodafone is - gisteren exact een jaar na de verwoestende brand - nog altijd niks te merken.

Dat roept ook in de politiek ergernis op. De doorgang op de hoek Heuvelstraat/Stadhuisplein is fors versmald. ,,Dat leidt tot doorstromingsproblemen voor leveranciers", constateert CDA-raadslid Ton Gimbrère die er vragen over stelde aan B en W. Buurman Ritel heeft de omzet volgens hem flink zien teruglopen, maar blijft in het ongewisse over het herstel.

FEBO-exploitant Nuno Leitão verzekerde in april nog dat de herbouw 'vandaag of morgen ' zou starten en in augustus klaar zou zijn. ,,Maar het zijn onderhandelingen tussen verzekeringsexperts van grote bedrijven over monumentale panden", zegt hij nu. ,,Ik heb me er een beetje bij neergelegd dat ik moet wachten en wachten." Hij heeft nu te horen gekregen dat hij zijn zaak in de derde week van het nieuwe jaar kan gaan herinrichten.

tekst loopt door onder foto

Volledig scherm Het uitgebrande pand van de FEBO, vandaag precies een jaar geleden. © Toby de Kort / De Kort Media

Afstemming

Eigenaar Syntrus Achmea beschikt sinds medio juli over een vergunning voor herbouw, maar wacht de bezwaartermijn af. Die loopt tot eind augustus. ,,We verwachten dat de herbouw snel na de bouwvak kan beginnen. We hadden graag meer snelheid gemaakt, maar het gaat om een monumentaal pand in het centrum van de stad. Afstemming met allerlei partijen kost tijd", stelt een woordvoerder.

De gemeente is niet debet aan enige vertraging, verzekert zijn collega in Tilburg. Syntrus-Achmea heeft de vergunning pas eind juni aangevraagd, die is vervolgens soepel verstrekt. Gimbrère vindt dat de gemeente eigenaars in het kernwinkelgebied in voorkomende gevallen tot spoed moet dwingen.