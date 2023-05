Herdenkingsconcert draait om Anita Wallfisch, de 97-jarige celliste die Auschwitz overleefde

met video Explosie­ven gevonden tijdens huiszoe­king bij vader van man die in zijn hand werd geschoten in Oisterwijk

OISTERWIJK - Bij één van de verdachten van de schietpartij in Oisterwijk is zaterdagavond een huiszoeking geweest. Daarbij zijn meerdere wapens, munitie en een aantal explosieven gevonden. Het gaat om het huis van een 60-jarige Oisterwijker die het pand huurt aan de Nijverheidsweg waar vrijdag de schietpartij was. Zijn zoon, een 31-jarige man uit Oss, raakte daarbij gewond aan zijn hand.