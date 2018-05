Herdenkingskast Heikese kerk met stenen bekogeld in Tilburg

Tilburgse kinderen op Grote Muziekreis

17:25 TILBURG - Zaterdag konden kinderen, jongeren en mensen met een krappe beurs op verschillende plaatsen in Tilburg kennis maken met muziek en muziekstijlen. Onder andere in 013 waar hiphopartiesten optraden, in Factorium was een theatervoorstelling en in de schouwburg een muziek-workshop.