Het krioelt in de kliko! Alles over het ongerief (en het nut) van maden

Cynische rechter tegen Tilburger: u heeft wel veel pech hè?

11:25 BREDA/TILBURG - ,,U heeft wel heel veel pech, hè?'', brak een rechter donderdag ineens in bij een verhoor in de rechtbank in Breda. Voor hem zat een 36-jarige Tilburgse veelpleger die aan het ontkennen was dat hij een serie aan diefstallen had gepleegd.