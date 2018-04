Het Laar is dit jaar de plek voor Budget Kermis Tilburg

VIDEO Buschauf­feurs eensgezind, geen bussen in bijna heel Brabant door staking streekver­voer

12:30 DEN BOSCH/TILBURG - Het streekvervoer in bijna heel Brabant ligt maandag volledig plat. Ook bij de busremise aan de Fatimastraat in Tilburg zijn maandagochtend geen bussen uitgereden. Sooi van Weegberg uit Tilburg, de Brabantse woordvoerder van FNV Streekvervoer, spreekt van een rustige situatie. ,,Arriva stelt zich keurig op en we hebben goede afspraken gemaakt met de locatiemanager. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij rust in de tent."