'Het zijn de bijzondere rituelen die zelfs de meest ongelovige Thomas houvast geven’

Beginnend bestuurder rijdt 58 km/u te hard op Ringbaan West in Tilburg

7:44 TILBURG - De politie in Tilburg heeft dinsdagmiddag en woensdagochtend zeven mensen een hoge boete gegeven voor te hard rijden op de Ringbaan West in Tilburg. Een 22-jarige beginnend bestuurder spande de kroon: hij reed 108 km/u terwijl daar slechts 50 is toegestaan.