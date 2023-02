Heukelom voert boventoon in optocht Knollevretersgat

Heukelom deed mee onder het motto ‘We mogen weer vanalles van de Heilige Carnavallus’. Predikant Kornelis Letsert stond hoog op de kansel: ,,Geweldig om met zo’n hele grote groep mee te doen. Ik denk dat de jongste een jaar of vier is en de oudste ergens in de zeventig.” De voorbereidingen starten zo’n beetje in november: ,,We komen met een clubje bij elkaar en verzinnen hoe we mee gaan doen, hoe wat dat invullen en wie wat doet. Dat alles werken we dan in kleinere groepen uit. En iedereen helpt mee in de voorbereidingen.”