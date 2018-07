Hier moet je vrijdag heen op de Tilburgse kermis: de grote opening en de nieuwe braderie

TILBURG - Velen hebben er een jaar naar uitgekeken: vrijdag gaat de Tilburgse kermis weer van start. De komende tien dagen kun je naar hartenlust in de Booster, Spinning Coaster en Jumper. Waar moet je zijn? We zetten het elke dag op een rij.

Dit jaar wordt de kermis officieel geopend bij de Chaos op de Paleisring. Om 19.00 uur opent kermiswethouder Erik de Ridder samen met burgemeester Theo Weterings de kermis. Theatergroep Close Act vermaakt het publiek met een acrobatisch optreden. Kan je echt niet meer wachten? De attracties zijn open vanaf 15.00 uur.

Lees ook Kermis Tilburg vrijdag van start met luchtacrobaten Lees meer

Nieuw: de kermisbraderie

Nieuw op de kermis is de kermisbraderie. Hier staan iedere dag verschillende handelaren met sieraden, kleding en nog veel meer. Omdat niet iedere marktkoopman alle dagen op de kermis staat, is het altijd een verrassing wat je op de markt kunt vinden. Tussen de Burgemeester Brokxlaan en de Willem II passage kun je iedere dag vanaf 13.00 tot 22.00 uur op zoek naar de mooiste souvenirs. Uitzondering is deze vrijdag, dan is de braderie open vanaf 15.00 uur.

Kermisexpositie

Ook de kermisexpositie is er dit jaar weer bij. In de Spiegeltent op het Koningsplein leer je alles over de kermis van vroeger door foto's van kermissen van vroeger en nu. Hoogtepunt van de expositie is de miniatuurkermis, gebouwd door leden van de Stichting Kermis-Cultuur. De expositie start om 15.00 uur en is open tot 23 uur. Van 22 tot en met 29 juli is de expositie open van 13.00 tot 23.00 uur.

Maak eens een ritje in de Chaos en de Reactor