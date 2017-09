Hiphopfestival Woo Hah! is Spoorzone ontgroeid en verhuist naar Beekse Bergen in Hilvarenbeek

Spoorzone ontgroeid

Woo Hah! is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de bekendste hiphopfestivals van Europa. Bij het begin van het festival in 2014 waren nog 4000 mensen per dag aanwezig op het hip-hopfestival. In 2017 waren dat er 15.000 per dag.

,,Misschien zouden we wel 22.000 bezoekers per dag kunnen hebben, maar dat is op deze locatie niet passend”, zei organisator Ruud Lemmen toen tegen deze krant over de Spoorzone. ,,We willen de charme en het karakter niet verliezen, maar het is wel zo dat elke vierkante meter hier zes keer in gebruik is."