Hoe er ooit drie etappes van de Nijmeegse Vierdaagse in Tilburg werden gelopen

TILBURG - De Nijmeegse Vierdaagse wordt sinds jaar en dag uiteraard in Nijmegen gelopen. Nadat Duitsland in 1940 ons land binnenviel, was dat ineens niet meer zo vanzelfsprekend. De Vierdaagse kon toch doorgaan, een paar weken later dan gepland. Maar daarvoor moesten wandelverenigingen in andere steden bijspringen.

Aanvankelijk leek de Vierdaagse in het eerste oorlogsjaar helemaal niet door te gaan. De gebruikelijke route ging over grensgebied met Duitsland, dat na de bezetting werd afgegrendeld. En een groot deel van de organisatie van de Vierdaagse was gemobiliseerd voor het leger. Daarnaast werd het verblijf voor deelnemers van buiten Nijmegen altijd geregeld door militairen. Defensie had echter wel iets anders aan het hoofd dan wandelaars te huisvesten.

Even leek het er nog op dat er nog een Vierdaagse in Utrecht kon worden georganiseerd, maar dat was de Nijmegenaren de eer te na. Daarom kwam er een nood-vierdaagse, een paar weken na de afgelaste vierdaagse in juli. De routes op deze 15, 16, 17 en 18 augustus werden iets korter, en de deelnemers hoefden maar één dag naar Nijmegen te komen.

Eén dag naar Nijmegen

De eerste drie dagen konden wandelaars in andere plaatsen in het land lopen. Zo kwam het dat er naast Nijmegen, ook gelopen werd in steden als Tilburg en Rotterdam. Dat was met 'speciale aanbeveling' van de leider van de officiële Vierdaagse, majoor J. N. Breunese. . Drie dagen op rij werden afstanden van 15, 20, 25 en 30 kilometer gelopen. Pas de vierde dag trokken alle deelnemers naar Nijmegen, om daar de laatste afstand af te leggen.

Wandelaars liepen niet alleen voor zichzelf. Ze lieten zich ook sponsoren, waarmee ze geld ophaalden voor mensen die in de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog getroffen waren. 'Dit doel zou op zich zelf voldoende zijn om het mooie streven van het Nijmeegsche Wandelverband te doen slagen', schreef de organisatie destijds.

2000 wandelaars

In totaal 800 van de 2000 wandelaars liep de eerste drie dagen buiten Nijmegen. Hoeveel deelnemers in Tilburg liepen is niet helemaal duidelijk. In Rotterdam ging het om 100 wandelaars.