Hoe zes Tilburgers met een pintje bij hun wielerheld Michel Pollentier aan de keukentafel belandden

Dronken arrestant kotst politiebus onder op weg van Tilburg naar Breda

9:29 TILBURG/BREDA - Het werk van een politieman of -vrouw is soms heldhaftig, maar op andere dagen ronduit smerig. Daar kwam een wijkagent in Tilburg maar weer eens achter in de nacht van zaterdag op zondag. Een arrestant leegde de maaginhoud in de politiebus op weg naar Breda.