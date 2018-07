Honden hebben nóg meer moeite met de verzengende hitte

'Hitteplan Tilburg': Broodje Jantje nu ook ijsje

11:57 Di 24 juli: Het Broodje Jantje, de populaire uitgaanshap van Tilburg, is niet langer alleen een broodje, maar ook een ijsje. Het broodje - met tomatensaus en al - is in het ijs terug te vinden, als garnituur worden brood en ui toegevoegd.