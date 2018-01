Hoofdredacteur universiteitsmedium Univers op non-actief

Lieke Marsman, hoofdgast op Tilt, wil graag tips over de stad Tilburg

7:00 TILBURG - De schrijfster en dichteres Lieke Marsman (29) is in maart 'writer in residence' bij het literair festival Tilt in Tilburg. Ze logeert half maart een weekje in de stad en schrijft een verhaal dat is geïnspireerd door haar belevenissen en ontmoetingen. Marsman vraagt de lezers van het Brabants Dagblad om haar te tippen. Welke plekken in de stad moet ze zeker gaan bekijken? Welke mensen moet ze zeker spreken?