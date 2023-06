Huisartsen openen nieuwe praktijk in Berkel-Enschot, maar zoeken meteen weer verder



BERKEL-ENSCHOT - Na een zoektocht van bijna een jaar kwam in februari het einde in zicht voor twee startende huisartsen in Berkel-Enschot. Zij vonden een praktijkruimte in Berkel-Enschot en openen daar maandag 5 juni de deur. Maar van eind goed, al goed is eigenlijk geen sprake.