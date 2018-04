Huismeester onwel na drugsdumping in ouderencomplex in Tilburg

De onwel geworden man is nagekeken door ambulancediensten. Het gaat inmiddels weer goed; hij mankeert volgens de politie verder niets. Het vijftal vaten lag in een vuilcontainer in een afgesloten deel van het appartementencomplex. Die ruimte is alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers, er zijn geen braaksporen gevonden. Rondom het Berlagehof wonen tientallen ouderen. Eén van hen zegt vannacht een busje te hebben gezien, waar de vaten mogelijk uit zijn gekomen.

Zure lucht

De vloeistoffen zaten in vaten en jerrycans, die goed waren afgesloten. De vaten hebben niet gelekt. Via P2000, het communicatiesysteem van de politie, wordt gesproken van een mogelijke drugsdumping. Aanvankelijk hield de politie de mogelijkheid open dat het bedrijfsafval was, maar na onderzoek van de technische recherche bleek het afval van amfetamineproductie. Het gaat om een relatief kleine dumping.

In de omgeving van de vaten hangt een zure lucht. De brandweer heeft metingen gedaan, waaruit blijkt dat die lucht niet gevaarlijk is. Ook hebben brandweermensen de vaten naar buiten gebracht en overgedragen aan de rechercheurs. De technische recherche doet sporenonderzoek. De recherche onderzoekt waar het afval vandaan komt.

Veel dumpingen op één dag

De afgelopen uren zijn de de regio op zeker vier plaatsen drugs gedumpt. In Breda, Goirle en Tilburg lagen drugsvaten in de sloot. In Schijndel werden vaten gedumpt in natuurgebied Vlagheide. In alle gevallen lekte er ook vloeistof, waardoor er schade is ontstaan aan de natuur.