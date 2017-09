ID-kaart gevonden? Plaats hem niet op Facebook, waarschuwt Tilburgse politie

TILBURG - 'Ik heb de ID-kaart van ... gevonden', staat regelmatig te lezen op Facebook of Twitter. Niet zelden worden zulke berichten volop gedeeld, in de hoop dat de eigenaar het bericht onder ogen krijgt. Maar daar kunnen we beter mee stoppen, waarschuwt de politie in Tilburg.