'Ik ben al 45 jaar aan het opruimen' zegt Thomas Leeuwenberg van De Rijzende Zon

Treinver­keer tussen Tilburg en Den Bosch weer hervat, vrachtwa­gen bleef haken achter bovenlei­ding

7:20 BERKEL-ENSCHOT - Een vrachtwagen is donderdagmiddag even voor 14.00 uur met een kraan blijven haken achter de bovenleiding op een spoorwegovergang in de Raadhuisstraat in Berkel-Enschot. Door de schade die daarbij is ontstaan, is het treinverkeer tussen Tilburg en Den Bosch stil komen te liggen. Dat duurt tot ongeveer vrijdagochtend.