Ik werd bijna jaloers op zijn ogenschijnlijk onbezorgde bestaan

Ernstige aanrijding in Tilburg: vrouw met rollator zwaarge­wond achtergela­ten, doorrijder (19) meldt zichzelf later bij politie

9:20 TILBURG - Bij een ongeluk op de Beneluxlaan in Tilburg is dinsdagavond rond 21.45 uur een vrouw (77) zwaargewond geraakt. Het slachtoffer wilde met haar rollator oversteken toen ze werd aangereden door een auto. De bestuurder liet de vrouw gewond achter. Later op de avond meldde de automobilist (19) zichzelf bij de politie.